Лавров рассказал о попытках США убедить курдов не вести переговоры с Дамаском

США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, действия Вашингтона в Сирии в отношении курдов –– либо непонимание ситуации, либо откровенная провокация.

«Мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории», –– сказал Лавров на пресс-конференции.

Помимо этого, министр отметил, что США осуществляют открытые и тайные поставки вооружения группировкам, состоящим из курдов.

«Вашингтон осуществляет открытые да и неафишируемые поставки вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение», — сказал глава российского МИДа.

Также он подчеркнул, что в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция проводит военную операцию против курдов, Москва призывает все стороны к сдержанности и уважению целостности Сирии.

20 января Турция начала воздушную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. Во многом причиной военных действий стало заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.