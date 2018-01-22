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Песков прокомментировал возможность участия Путина в конгрессе по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Участия Владимира Путина в Конгрессе сирийского национального диалога не запланировано, однако у российского лидера достаточно мобильный график. Об этом в понедельник, 22 января, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе беседы с представителями СМИ Песков ответил на вопрос: нет ли в планах президента встретиться с участниками конгресса в Сочи?

«Пока не могу вам это подтвердить. Конкретно мероприятий этих не запланировано. Но вы знаете, что у президента достаточно мобильный график», — подчеркнул представитель Кремля.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января.

20 января спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду, что в Конгрессе нацдиалога Сирии примет участие спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура, заявил.

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