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Лаврентьев выразил надежду на участие Де Мистуры в нацдиалоге Сирии

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Фото: Global Look Press/Fabrice Coffrini
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Россия надеется, что в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи примет участие спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы исходим из того, что будет принято решение о направлении сюда (в Сочи) спецпредставителя де Мистуры», — приводит «Интерфакс» заявление Лаврентьева.

Он добавил, что по мнению Москвы, военная операция Турции в сирийском Африне не помешает проведению Конгресса.

«Нет, конгресс состоится в намеченные сроки, 29-30 числа. Конечно, мы рассчитываем на то, что ситуация к тому времени будет нормальной на поле», — сказал российский спецпредставитель.

Напомним, инициатива проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Идея была озвучена им в октябре 2017 года.

Как сообщал портал iz.ru, дата проведения Конгресса нацдиалога Сирии была назначена по итогам восьмого раунда Астанинских переговоров, состоявшегося 22 декабря.

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