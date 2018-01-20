ВВС Турции начали операцию против курдов в Африне

Турция начала воздушную операцию против военизированных отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском районе Африн.

По данным агентства «Анадолу», турецкая авиация наносит удары по наблюдательным пунктам курдов, располагающихся на севере Сирии. Турецкие ВВС нанесли не менее 10 ударов.

Как писал портал iz.ru, 15 января США объявили о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции. Действия Вашингтона возмутили Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта армия будет уничтожена еще до формирования.

Свои действия турецкие власти объясняют правом на самооборону. В Анкаре утверждают, что отряды, базирующиеся в Сирии, связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной в стране террористической организацией.