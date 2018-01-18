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МИД Турции призвал Россию не выступать против операции страны в Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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России не следует выступать против операции Анкары в сирийском пограничном районе Африн. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

При этом он отметил, что России и Турции необходимо координировать свои действия в регионе и обратить особое внимание на работу авиации. 

«России не следует выступать против операции в Африне, в том числе и во избежание нежелательных инцидентов», — заявил министр в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что начальник Генштаба ВС Турции намерен обсудить этот вопрос с представителями РФ в рамках своего текущего визита в Москву. 

Как сообщал портал iz.ru, Анкара заявила о готовности начать военную операцию в сирийском Африне после того, как представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции рассказал о старте формирования «сил безопасности границ» Сирии.

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