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Тиллерсон назвал оговоркой заявление о создании США курдских сил в Сирии

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Вашингтон не планирует создавать на границе Сирии и Турции никаких сил безопасности, резкая реакция Анкары возникла из-за того, что «кое-кто оговорился», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Вся эта ситуация была неверно описана, неправильно представлена. Кое-кто оговорился. Мы не создаем никаких сил безопасности на границе. Досадно, что высказывания ряда лиц оставили такое впечатление, мы этим не занимаемся», — приводит ТАСС со ссылкой на Reuters слова Тиллерсона на борту самолета по пути из Ванкувера.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон просто оказывает поддержку местным силам, которые располагаются в освобожденных от террористов районах. Тиллерсон также рассказал, что встретился в Ванкувере с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым уже обсудил эту тему.

Напомним, 14 января полковник Томас Вил сообщил, что США приступают к формированию на границе Сирии с Турцией сил безопасности, составленных преимущественно из бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

После этого президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган пригрозил уничтожить курдскую армию на своей границе и заявил о недопустимости планов США по формированию там каких-либо сил безопасности.

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