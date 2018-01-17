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Турецкие силовики выступили за продление режима ЧС в стране

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Совет по национальной безопасности (СНБ) Турции рекомендовал правительству страны продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

Напомним, режим ЧС введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Первоначально он вводился на три месяца, но уже пятикратно продлевался на такой же срок.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

СНБ имеет особое положение в структуре власти в Турции. Совет создан после переворота 1960 года и фактически является политическим представительством турецкой армии. В ряде случаев, оговоренных конституцией страны, его решение более весомо, чем решение правительства.

Как писал iz.ru, вице-премьер Бекир Боздаг ранее сообщил о намерении в очередной раз пролонгировать действие режима ЧС.

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