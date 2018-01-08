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Турция начала расследование исламофобии в четырех странах Евросоюза

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Фото: ТАСС/Sachelle Babbar
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Власти Турции создали комиссию для расследования случаев исламофобии в четырех странах – членах ЕС –– Германии, Бельгии, Австрии и Франции. Об этом сообщает агентство Belga.

Отмечается, что комиссия приступит к работе 9 января.

«Депутаты сконцентрируются на четырех европейских странах, где, по их мнению, наиболее выражены проявления исламофобии — Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте», –– сообщает агентство.

Belga подчеркивает, что расследование Турции и создание комиссии стали ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, в том числе после сообщения о том, что первым родившимся в Вене ребенком в 2018 году стала девочка турецкого происхождения.

Также летом 2017 года австрийские политики предложили закрыть мусульманские детские сады в стране.

24 декабря новый канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против членства Турции в ЕС. По его словам, Анкара воздействует на турецкие диаспоры в странах Европы с целью предотвратить интеграцию выходцев из Турции в европейскую культуру.

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