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Эрдоган заявил об усталости от переговоров о вступлении Турции в ЕС

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «усталости» страны от переговоров о вступлении в Евросоюз. Высказывание прозвучало после переговоров главы Анкары с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза», — приводит Анатолийское агентство слова Эрдогана. 

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в конце декабря заявил, что не видит возможности для Турции стать членом Евросоюза в ближайшие несколько лет. 

Осенью 2017 года ЕС сократил объем финансовой помощи, направляемой Турции для евроинтеграции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение связано с нарушениями в Турции прав человека. 

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