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Глава МИД Германии не видит Украину и Турцию в составе Евросоюза

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Украина и Турция в ближайшие годы не станут членами Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью медиагруппе Funke.

«Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС», — сказал Габриэль.

При этом, по его мнению, Евросоюзу необходимо наращивать сотрудничество с Анкарой и Киевом. Альтернативной формой таких отношений может стать пример взаимодействия Брюсселя и Лондона.

«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран — для Украины или Турции», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Турция и ЕС «могут перейти к более тесной форме таможенного союза».

«Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится», — добавил глава германского МИДа.

Отношения Германии и Турции осложнились из-за череды скандалов, связанных с задержаниями немецких граждан, в том числе журналистов, турецкими властями по подозрению в попытке госпереворота.

15 декабря портал iz.ru сообщал, что ЕС решил сократить финансовую помощь Турции на подготовку к вступлению в союз.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц заявлял, что Турция не сможет стать членом ЕС даже к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образования современной Турции. По его словам, «Эрдоган определенно демонстрирует диктаторские черты».

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