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МИД Турции предложил план перезагрузки отношений Берлина и Анкары

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в германской прессе с авторской статьей, в которой предложил план улучшения отношений Анкары и Берлина.

«Обе стороны заинтересованы в перезагрузке двусторонних отношений, поскольку мы живем во времена, полные вызовов», — отмечается в публикации.

«Нужно создать новые рамки для взаимопонимания», – добавил турецкий дипломат.

В этой связи он перечислил четыре обязательных условия развития двусторонних взаимоотношений. Стороны должны смотреть друг на друга как на равных партнеров и «вести доверительный диалог на всех уровнях».

В-третьих, Анкара и Берлин должны воздержаться от популистских заявлений «для внутреннего потребления» в пользу практических результатов. Наконец, Чавушоглу призвал «сопереживать друг другу» при выстраивании отношений, сообщает ТАСС.

Отношения двух государств в последнее время значительно обострились. Германия блокирует обсуждение принятия Турции в состав Европейского союза, высказывая недовольство политикой Анкары, в частности, «диктаторскими амбициями» турецкого лидера. Президент Турции, в свою очередь, обвиняет Берлин в пособничестве терроризму и претензиях на единоличное главенство в ЕС. 

Как писал iz.ru, в августе 2017 года МИД Германии заверил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти находится президент Реджеп Тайип Эрдоган. Чуть позже Ангела Меркель пригрозила Эрдогану ужесточением политики в адрес Турции.

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