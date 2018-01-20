Турецкая армия обстреляла позиции курдов в сирийском Африне

Турецкие военные обстреляли позиции военизированных курдских отрядов, которые располагаются на севере Сирии в районе Африн.

Удары были нанесены в период с 19 по 20 января по объектам курдов. В результате были уничтожены убежища и склады отрядов YPG, сообщает агентство «Анадолу».

В генштабе Турции объяснили удары по территории Сирии правом страны на самооборону.

Как сообщал портал iz.ru, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Турецкий МИД осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Анкара также объявила о начале подготовки к спецоперации против курдских военизированных формирований.