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Турецкая армия обстреляла позиции курдов в сирийском Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турецкие военные обстреляли позиции военизированных курдских отрядов, которые располагаются на севере Сирии в районе Африн.

Удары были нанесены в период с 19 по 20 января по объектам курдов. В результате были уничтожены убежища и склады отрядов YPG, сообщает агентство «Анадолу».

В генштабе Турции объяснили удары по территории Сирии правом страны на самооборону.

Как сообщал портал iz.ru, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Турецкий МИД осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Анкара также объявила о начале подготовки к спецоперации против курдских военизированных формирований.

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