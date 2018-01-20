Курдские бойцы на границе с Сирией убили четырех турецких солдат

Бойцы курдских сил самообороны убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне. Это произошло после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории.

Как сообщает «Газета.ру», военные из Турции продвигались в сопровождении отряда специального назначения в районе пограничного поселения Бюльбюль. В результате завязался бой, и четверо турецких солдат были убиты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Турция привела свою армию в состояние повышенной боеготовности. Анкара координируется с Москвой с целью сблизить подходы к операции турецкой армии в сирийском Африне.