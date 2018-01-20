Прямой эфир

Курдские бойцы на границе с Сирией убили четырех турецких солдат

0
Фото: Global Look Press/Depo Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы курдских сил самообороны убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне. Это произошло после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории. 

Как сообщает «Газета.ру», военные из Турции продвигались в сопровождении отряда специального назначения в районе пограничного поселения Бюльбюль. В результате завязался бой, и четверо турецких солдат были убиты. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Турция привела свою армию в состояние повышенной боеготовности. Анкара координируется с Москвой с целью сблизить подходы к операции турецкой армии в сирийском Африне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: военные России покинули Африн перед началом операции Турции
МИД Турции призвал Россию не выступать против операции страны в Африне

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017