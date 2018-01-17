Сирийские курды готовы защищаться от Турции

Сирийские демократические силы (СДС, состоят преимущественно из курдских отрядов) готовы к отражению атаки со стороны Турции, если Анкара решится на вторжение в районе сирийского Африна. Об этом «Известиям» заявил лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим. В минобороны Сирии расценили возможные действия Турции как нарушение суверенитета, а в правящей партии «Баас» заявили, что армия страны готова оказать сопротивление агрессорам. В Москве же обвинили в обострении вооруженного конфликта в Сирии американцев.

СДС будут защищаться, если турецкие войска войдут на сирийскую территорию в районе расположенного в провинции Алеппо города Африн. Об этом «Известиям» сказал Салех Муслим (боевое крыло его партии входит в состав СДС).

— У нас нет другого выбора, кроме как защищать себя. От Турции и (президента Реджепа Тайипа) Эрдогана можно ждать чего угодно и когда угодно. Мы готовы защищать себя и мирное население нашего региона. Я не знаю, идет ли речь о новой войне. Я говорю о том, что нам остается только одно — отражать атаки, направленные против нас. СДС готовы к этому, — отметил Салех Муслим.

Таким образом он прокомментировал последние высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил ввести войска на удерживаемые СДС территории Сирии. «Турция задушит эту армию террора до того, как она родится. Наша подготовка завершена. Теперь операция может начаться в любую минуту. Потом дойдет очередь до других регионов», — заявил турецкий лидер. В Анкаре убеждены, что «Демократический союз» — это ответвление Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической. Соответствующее отношение и к военизированным подразделениям курдов: СДС и входящим в нее Отрядам народной самообороны (боевое крыло «Демократического союза»).

В самой Сирии к возможной операции Турции относятся негативно и называют ее ударом по суверенитету страны.

— Любое турецкое присутствие на сирийской территории является незаконным. Это не что иное, как агрессия, — прокомментировал ситуацию «Известиям» глава отдела информации политического управления министерства обороны Сирии Самир Сулейман.

Похожую позицию высказал и член комитета сирийского парламента по межарабским и международным делам, депутат от правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас») Саджи Таама.

— Сирия оставляет за собой право противостоять этим формированиям. Армия страны готова вести против них боевые действия. Но решение по этому поводу будет принимать правительство, — сказал «Известиям» депутат.

Стоит, однако, отметить, что угрозы Реджепа Тайипа Эрдогана появились не на пустом месте. Представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, деятельность организации запрещена в России) в Сирии и Ираке Томас Вил 14 января заявил, что Вашингтон на базе СДС «подготовит пограничную службу безопасности Сирии», куда войдут около 30 тыс. бойцов. А новостной портал Al Masdar сообщил, что США на прошлой неделе передали курдам в Африне «в рамках секретной сделки» партию ПЗРК.

К планам американцев, равно как и к турецким, в Дамаске отнеслись крайне негативно. Об этом 15 января сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны, который назвал действия Вашингтона «вопиющим ударом по суверенитету». Собеседник добавил, что любой гражданин страны, который войдет в состав создаваемой США структуры, будет считаться «предателем».

В России также раскритиковали действия Вашингтона. Как заявил 15 января в ходе ежегодной пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров, создание 30-тысячной боевой структуры — «это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии». Кроме того, министр отметил, что «этот новый односторонний ультимативный шаг-проект не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна». По словам Сергея Лаврова, Москва со своей стороны добивается «полного соблюдения договоренностей о прекращении огня».

В беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что американцы явно разочарованы разгромом ИГ и теперь они подталкивают курдов и Турцию к вооруженному противостоянию и одновременно снабжают и вооружают боевиков так называемой умеренной оппозиции. По словам сенатора, всё это делается с целью усиления накала конфликта в Сирии.