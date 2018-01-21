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Курдское ополчение опровергло вход турецких войск в сирийский Африн

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Фото: Global Look Press/DPA/Morukc Umnaber
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Курдские «Силы народной самообороны» (СНС) заявили, что ВС Турции были вынуждены отступить при попытке войти в сирийский район Африн.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя СНС в Африне Бируска Хасака, после ожесточенных столкновений турецкие военные были отброшены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Турция сконцентрировала военные силы на границе с Сирией. В настоящее время танки турецких вооруженных сил поддерживают наступление формирований оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» в районе Африн.

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