Курдское ополчение опровергло вход турецких войск в сирийский Африн

Курдские «Силы народной самообороны» (СНС) заявили, что ВС Турции были вынуждены отступить при попытке войти в сирийский район Африн.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя СНС в Африне Бируска Хасака, после ожесточенных столкновений турецкие военные были отброшены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Турция сконцентрировала военные силы на границе с Сирией. В настоящее время танки турецких вооруженных сил поддерживают наступление формирований оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» в районе Африн.