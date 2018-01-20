Косачев обвинил США в провоцировании конфликта между Турцией и курдами

Детонатором для активизации Турции и начала военной операции против сирийских курдов стали действия США. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что у Анкары есть «давние проблемы с курдами», однако страну на военную операцию подтолкнули действия Вашингтона.

«В общем, как это часто происходит в Сирии, через действия различных сил в этой стране «выясняют отношения» между собой совсем другие, внешние игроки, и это, конечно же, не способствует национальному примирению», — подчеркнул политик.

Россия в данной ситуации, полагает Косачев, должна проявлять сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии.

Как писал портал iz.ru, ранее США объявили о создании отрядов безопасности на сирийско-турецкой границе. В ответ Анкара заявила, что уничтожит армию еще до ее формирования. Операция «Оливковая ветвь» стартовала в воскресенье, 20 января.