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Тиллерсон позвонил Чавушоглу после старта операции Анкары в Африне

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон связался по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Беседа сторон состоялась после того, как Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на собственный источник. 

Как писал портал iz.ru, согласно заявлению генштаба ВС Турции операция военно-воздушных сил Анкары в сирийском районе Африн стартовала в 17:00 мск. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

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