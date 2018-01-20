Тиллерсон позвонил Чавушоглу после старта операции Анкары в Африне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон связался по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Беседа сторон состоялась после того, как Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на собственный источник.

Как писал портал iz.ru, согласно заявлению генштаба ВС Турции операция военно-воздушных сил Анкары в сирийском районе Африн стартовала в 17:00 мск.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».