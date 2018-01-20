РФ выразила озабоченность в связи с началом операции Турции в Африне

Москва озабочена стартом операции военно-воздушных сил Турции в сирийском районе Африн. Согласно заявлению МИД РФ, российские власти «пристально следят» за ситуацией в Африне.

Российское дипведомство призвало все стороны конфликта к сдержанности и подчеркнуло, что основной целью РФ «является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации» в Сирии.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования», — говорится в заявлении МИДа.

Как сообщал портал iz.ru, генштаб ВС Турции ранее сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в этом районе.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».