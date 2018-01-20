Генштаб Турции подтвердил начало операции «Оливковая ветвь» в Африне

Генштаб ВС Турции подтвердил начало операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн.

По данным телеканала TRT, операция стартовала в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщал портал iz.ru, турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в Африне.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Эти отряды, по его словам, формируются из представителей оппозиционных движений, членами которых в основном являются курды.