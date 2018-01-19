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В Госдепе указали на бесцельность военной операции Анкары в Сирии

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Фото: REUTERS/Depo Photos/Baris Kadirhan
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Вашингтон считает бесполезной возможную военную операцию Анкары в Сирии. В частности, по мнению Госдепа, такая акция не приведет к решению ни одной из заявленных Турцией целей.

«Мы не считаем, что военная операция — в Африне или же направленная против Сирийских демократических сил на севере и северо-востоке Сирии — помогает цели региональной стабильности, стабильности Сирии и обеспокоенности Турции о безопасности их границы», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Наоборот, угрозы Турции дестабилизируют обстановку, считает он. 

Представитель Госдепа США не отрицал подготовку американскими инструкторами «сил внутренней безопасности» в Сирии, но заверил, что это никак не угрожает Турции.

«Мы продолжим общаться с турецким правительством на этот счет», — передает «РИА Новости» слова американского дипломата.

Напомним, турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил начать военную операцию в районе сирийского города Африн, если США решат создать на границе Сирии и Турции пограничную службу безопасности из числа курдских бойцов. По его мнению, курдская группа на территории Сирии является частью сепаратистского движения, действующего внутри Турции.

СМИ называют эти вооруженные отряды «силами безопасности границы». По данным прессы, они вооружаются антитеррористической коалицией стран под руководством США. В создании отрядов участвуют так называемые Сирийские демократические силы, также сформированные США.

Как писал портал iz.ru, ранее Госдеп призвал Анкару воздержаться от военной операции. В свою очередь, Дамаск пообещал сбивать турецкие истребители в небе над Сирией. 

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