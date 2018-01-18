Турция привела армию в состояние повышенной боеготовности

Турецкий генштаб распорядился привести войска республики в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ Турции, на границу с Сирией прибыла бронетехника, поскольку ситуация в сирийском городе Африне продолжает угрожать национальной безопасности республики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Вашингтон не планирует создавать на границе Сирии и Турции никаких сил безопасности. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что резкая реакция Анкары возникла из-за того, что «кое-кто оговорился».