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Турция привела армию в состояние повышенной боеготовности

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турецкий генштаб распорядился привести войска республики в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ Турции, на границу с Сирией прибыла бронетехника, поскольку ситуация в сирийском городе Африне продолжает угрожать национальной безопасности республики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Вашингтон не планирует создавать на границе Сирии и Турции никаких сил безопасности. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что резкая реакция Анкары возникла из-за того, что «кое-кто оговорился».

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