В Турции началось строительство приемного терминала «Турецкого потока»

Компания South Stream Transport заявила о начале строительства на побережье Турции приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток».

Как уточняется на сайте компании, терминал будет располагаться недалеко от населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия. Оператор уже получил требуемые разрешения и заплатил необходимые пошлины.

В России работы по строительству терминала рядом с Анапой находятся на заключительной стадии.

Как ранее сообщал портал iz.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания уложила более 700 км морского участка газопровода «Турецкий поток».