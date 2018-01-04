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«Газпром» отчитался о строительстве морского участка «Турецкого потока»

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания уложила более 700 км морского участка газопровода «Турецкий поток». 

«Продолжается активное строительство газопровода «Турецкий поток ». На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», — приводит РИА «Новости» слова Миллера.

Российская компания приступила к строительство морского участка «Турецкого потока» 7 мая 2017 года. Мощность каждой нитки будет достигать 15,75 млрд кубометров.

Первую нитку введут в эксплуатацию в марте текущего года. Она обеспечит газом Турцию. Вторая нитка (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год) предназначена для поставок газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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