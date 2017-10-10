Эрдоган: надеюсь, что «Турецкий поток» будет продлен до Сербии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает продления газопровода «Турецкий поток» до Сербии.

«Наше желание в том, чтобы как можно быстрее газ попал в Европу, и я верю, что Путин тоже положительно смотрит на это. Надеюсь, в ближайшее время газ дойдет до Сербии и у нее не будет проблемы с газоснабжением», — сказал Эрдоган журналистам.

«Газпром» 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». В глава августе глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уже реализовано 220 км морской части газопровода.