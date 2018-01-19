Анкара хочет сблизить позиции с РФ по операции в сирийском Африне

Турция проводит консультации с Россией с целью сблизить подходы к операции турецкой армии в сирийском Африне.

Как заявили глава турецкого военного ведомства Нуреттин Джаникли и вице-премьер республики Бекир Боздаг, Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG. Турция признает их террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Министр обороны страны отметил, что Анкара готовится к операции в Африне. «С Россией и с остальными заинтересованными странами региона у нас идет координация, их взгляды нужно сблизить с нашей позицией, поскольку в конце концов эта операция будет проведена», — отметил Джаникли в эфире турецкого телевидения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Турция привела свои войска в состояние повышенной боеготовности.