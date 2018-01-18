Дамаск пообещал сбивать турецкие истребители в небе над Сирией

Вооруженные силы Сирии будут сбивать турецкие истребители, воюющие над территорией страны. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел республики Фейсал Микдад.

Заявление прозвучало после того, как Анкара начала готовиться к операции против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, передает Associated Press.

Дипломат подчеркнул, что любая операция в районе Африн является нарушением международного законодательства. Это будет воспринято как акт агрессии против Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в районе Африн начнется в ближайшие несколько дней. Политик отметил, что курдская группа, находящаяся на территории Сирии, является частью сепаратистского движения, действующего внутри Турции.