Клинцевич рассказал о действиях РФ в случае войны Турции и Сирии
В случае начала военного конфликта между Турцией и Сирией дислоцированные на территории российские военные не будут принимать в нем участие.
Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, участие России в потенциальном конфликте между Дамаском и Анкарой не предусмотрено действующими международными договорами.
Клинцевич отметил, что считает военный конфликт между Турцией и Сирией практически неизбежным, передает «РИА Новости».
«Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны», — приводит его слова агентство.
Как писал портал iz.ru, генштаб ВС Турции ранее сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в этом районе.
Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».