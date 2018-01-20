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Клинцевич рассказал о действиях РФ в случае войны Турции и Сирии

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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В случае начала военного конфликта между Турцией и Сирией дислоцированные на территории российские военные не будут принимать в нем участие.

Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

По его словам, участие России в потенциальном конфликте между Дамаском и Анкарой не предусмотрено действующими международными договорами. 

Клинцевич отметил, что считает военный конфликт между Турцией и Сирией практически неизбежным, передает «РИА Новости»

«Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны», — приводит его слова агентство. 

Как писал портал iz.ru, генштаб ВС Турции ранее сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в этом районе. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

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