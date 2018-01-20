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Турецкий генштаб сообщил о результатах операции в сирийском Африне

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua
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Генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей у сирийского города Африн. Для достижения такого результата понадобилось полтора часа.

«Из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской сирийской партии «Демократический союз», уничтожены 108», — говорится в сообщении военного ведомства.

«Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций», — цитирует «РИА Новости» официальную позицию турецкого командования.

По данным турецких СМИ, в авиаударах по сирийской территории участвовали 72 самолета ВВС Турции.

Напомним, решение о проведении операции в Африне принято турецкими властями после заявления американских военных о создании в Сирии «сил безопасности границы». Операция против курдских формирований получила название «Оливковая ветвь».

Как писал iz.ru, Москва обеспокоена началом силовой операции. По заявлению МИД РФ, российские власти «пристально следят» за ситуацией в Африне.

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