Турецкие танки поддерживают наступление сирийской оппозиции в Африне
Танки турецких вооруженных сил поддерживают наступление формирований оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» в районе Африн.
Как сообщают СМИ Турции, не уточняется — вошли ли танки в Африн или они ведут огонь с турецкой территории.
Кроме того, ВВС Турции продолжает атаковать намеченные цели на севере Сирии.
Ранее портал iz.ru сообщал, что турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.