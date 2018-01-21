Турецкие танки поддерживают наступление сирийской оппозиции в Африне

Танки турецких вооруженных сил поддерживают наступление формирований оппозиционной сирийскому правительству группировки «Сирийская свободная армия» в районе Африн.

Как сообщают СМИ Турции, не уточняется — вошли ли танки в Африн или они ведут огонь с турецкой территории.

Кроме того, ВВС Турции продолжает атаковать намеченные цели на севере Сирии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.