Советник Эрдогана поделился планами операции турецкой армии в Сирии

Турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии, заявил старший советник президента Турции Ильнур Чевик.

«Задачей Турции является уничтожение террористов Рабочей партии Курдистана, «Сил народной самообороны» (СНС) и «Демократического союза» (ДС) на территории к востоку от реки Евфрат до границы с Ираком», — сказал он.

Анкара намерена также «освободить сирийский город Манбидж и передать его арабскому населению», сообщил советник в эфире телеканала «А хабер».

Анкара считает ДС и СНС сирийскими подразделениями Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, уточняет ТАСС.

Напомним, решение о проведении операции в Африне принято турецкими властями после того, как международная коалиция заявила о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Как сообщал портал iz.ru, генштаб ВС Турции 20 января подтвердил начало операции в Африне под кодовым названием «Оливковая ветвь». Кроме того, турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в Африне.