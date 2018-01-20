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Десять мирных жителей пострадали при авиаударах Турции по Африну

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ammar
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Десять мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в результате турецких авиаударов по сирийскому району Африн. Об этом сообщили местные власти. 

По данным совета Африна, трое человек получили серьезные травмы. Власти призвали местных жителей сдавать кровь для пострадавших, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, генштаб ВС Турции ранее объявил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в этом районе. 

Российские военные по решению Минобороны покинули Африн. Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае начала военного конфликта между Анкарой и Дамаском военные из РФ не будут принимать в нем участия. 

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