Российские военные покинули Африн после старта операции Турции

Российские военные, дислоцировавшиеся в сирийском Африне, покинули район после старта операции ВС Турции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство поясняет, что решение о перемещении российских военнослужащих объясняется соображениями безопасности.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения Минобороны.

Как сообщал портал iz.ru, генштаб ВС Турции ранее сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла не менее 10 ударов по наблюдательным пунктам курдов в этом районе.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае начала военного конфликта между Анкарой и Дамаском размещенные на территории Сирии российские военные не будут принимать в нем участия.