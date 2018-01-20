Курдские силы обороны обещали ответить на авиаудары Турции по Африну

Авиаудары, нанесенные Турцией по позициям курдов в сирийском приграничном районе Африн, не останутся без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь курдских сил самообороны (YPG) в Африне Рожахат Родж.

По его словам, турецкие военные отряды пытались войти в Африн с территории района Бильбиле, но встретили сопротивление YPG.

«Бомбардировки продолжаются. По нашей информации, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов. Самолеты турецких ВВС также ударили по населенным пунктам», — приводит «РИА Новости» слова Роджа.

Как сообщал портал iz.ru, Турция в 17:00 мск начала военную операцию в районе Африн, расположенном на северо-западе Сирии. По заявлению генштаба Турции, авиация поразила 108 целей на территории района.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».