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Курдские силы обороны обещали ответить на авиаудары Турции по Африну

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Morukc Umnaber
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Авиаудары, нанесенные Турцией по позициям курдов в сирийском приграничном районе Африн, не останутся без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь курдских сил самообороны (YPG) в Африне Рожахат Родж.

По его словам, турецкие военные отряды пытались войти в Африн с территории района Бильбиле, но встретили сопротивление YPG. 

«Бомбардировки продолжаются. По нашей информации, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов. Самолеты турецких ВВС также ударили по населенным пунктам», — приводит «РИА Новости» слова Роджа.

Как сообщал портал iz.ru, Турция в 17:00 мск начала военную операцию в районе Африн, расположенном на северо-западе Сирии. По заявлению генштаба Турции, авиация поразила 108 целей на территории района.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

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