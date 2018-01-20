Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию на севере Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовал по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обсудили обеспечение безопасности на севере Сирии.

«Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников», — приводит ТАСС слова из сообщения дипведомства.

Как сообщал портал iz.ru, Турция в 17:00 мск начала военную операцию в районе Африн, расположенном на северо-западе Сирии. Согласно заявлению местных властей, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».