Вторoй турецкий военнослужащий погиб в сирийском Африне

В ходе турецкой военной операции, проводимой в сирийском городе Африн, погиб второй военнослужащий армии Турции. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение турецкого телеканала Habertürk.

Гибель в Африне второго турецкого офицера подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. О первой потере турецкой стороны стало известно в понедельник: военнослужащий погиб в приграничном районе турецкой провинции Килис при столкновении с курдскими ополченцами.

Портал iz.ru писал о том, что «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января.