Прямой эфир

Вторoй турецкий военнослужащий погиб в сирийском Африне

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе турецкой военной операции, проводимой в сирийском городе Африн, погиб второй военнослужащий армии Турции. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение турецкого телеканала Habertürk.

Гибель в Африне второго турецкого офицера подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. О первой потере турецкой стороны стало известно в понедельник: военнослужащий погиб в приграничном районе турецкой провинции Килис при столкновении с курдскими ополченцами.

Портал iz.ru писал о том, что «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турецкие военные освободили от террористов 18 поселений в Сирии
Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность в сирийском Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017