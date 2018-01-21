Лавров: односторонние действия США привели в бешенство Турцию

Власти США решением о создании «отрядов безопасности» в Сирии привели в бешенство Турцию и подтолкнули ее на ответные действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — заявил глава МИД РФ в интервью газете «Коммерсант».

Как писал портал iz.ru, ранее Вашингтон объявил о создании «отрядов безопасности» на сирийско-турецкой границе на базе военизированных курдских отрядов, которые, по мнению Турции, связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет закрывать глаза на действия Вашингтона — новая армия будет уничтожена еще до ее формирования.

Военная операция, получившая название «Оливковая ветвь», стартовала в субботу, 20 января.