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Полиция Анкары применила газ в отношении противников операции в Африне

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Полиция Анкары применила слезоточивый газ для разгона группы демонстрантов, выступавших против проведения Турцией военной операции в сирийском районе Африн.

По данным телеканала CNN, правоохранители задержали активистов и доставили их в участок для допроса.

Как писал портал iz.ru, Турция 20 января в 17:00 начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь».

В тот день турецкая авиация нанесла более ста ударов по территории района. В воскресенье, 21 января, стартовал наземный этап военной операции. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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