Турция подтвердила начало наземной операции в Сирии

Турция начала наступление на курдские силы в сирийском Африне, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

«Наземная операция в Африне началась в 11:05 (мск)», — приводит «РИА Новости» заявление министра.

По его словам, наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.

Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» в Сирии против курдских формирований Турция заявила 20 января. Анкара нанесла по району серию авиаударов, в результате которых погибли по крайней мере десять человек.