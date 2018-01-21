Жертвами авиаударов ВВС Турции в сирийском Африне стали 9 человек

В результате авиаударов военно-воздушных сил Турции в районе сирийского города Африн погибли девять человек, еще 13 получили ранения.

Среди жертв есть шесть мирных жителей и три бойца, сообщает со ссылкой на заявление курдских сил самообороны (YPG) телеканал Rudaw.

Как сообщал портал iz.ru, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии против курдских формирований, которые в Турции признаны террористическими.