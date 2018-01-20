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Турецкий премьер сообщил о возможном начале наземной операции в Африне

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Фото: Global Look Press
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Наземная фаза войсковой операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне может начаться в воскресенье, 21 января, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу», — сказал глава турецкого кабмина.

По его словам, турецкие войска будут действовать совместно со Свободной сирийской армией, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Позже генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей.

При этом советник президента Турции рассказал, что турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.

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