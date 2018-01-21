Турция обвинила курдов в использовании «живого щита» в Африне

Курдские вооруженные формирования используют мирных жителей в качестве «живого щита». С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что курды распространяют клевету о военной операции «Оливковая ветвь». Они выдают убитых членов своих формирований за мирных жителей, а сами используют гражданское население в качестве «живого щита».

«Наша цель — ни наши курдские братья, ни сирийцы, а террористы», — написал Чавушоглу в Twitter.

As always, the #PYD/#YPG terrorists continue to deceive the world with nonsense propaganda and baseless lies by showing neutralized terrorists as civilians. They use civilians as human shields. Our target is neither our Kurdish brothers nor Syrians. We are only after terrorists. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 21, 2018

Как писал портал iz.ru, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Анкара объяснила свои действия обеспечением безопасности внутри страны. Турецкие власти считают, что курдские формирования связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.