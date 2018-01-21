Турция обвинила курдов в использовании «живого щита» в Африне
Курдские вооруженные формирования используют мирных жителей в качестве «живого щита». С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат подчеркнул, что курды распространяют клевету о военной операции «Оливковая ветвь». Они выдают убитых членов своих формирований за мирных жителей, а сами используют гражданское население в качестве «живого щита».
«Наша цель — ни наши курдские братья, ни сирийцы, а террористы», — написал Чавушоглу в Twitter.
Как писал портал iz.ru, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Анкара объяснила свои действия обеспечением безопасности внутри страны. Турецкие власти считают, что курдские формирования связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.