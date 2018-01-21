Один человек погиб и 30 пострадали в результате обстрела Турции из Африна

Как минимум один человек погиб и более 30 получили травмы в результате ракетного обстрела турецкого города Рейханлы, выполненного из сирийского района Африн.

Об этом сообщил мэр турецкого приграничного города. По его словам, погибший был гражданином Сирии, передает телеканал NTV.

Как сообщал портал iz.ru, по данным турецких СМИ на территорию города Рейханлы упали три ракеты.

Обстрел турецкой территории последовал за проведением Анкарой военной операции «Оливковая ветвь» в Африне.

ВС Турции 21 января начали в районе наземную операцию, а за день до этого турецкая авиация нанесла удары по территории района.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Подробная информация о событиях, связанных с военной операцией «Оливковая ветвь», доступна в сюжете портала iz.ru.