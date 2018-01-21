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Эрдоган намерен преследовать «бегущих из Африна террористов»

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Фото: REUTERS/Presidential Palace/Kayhan Ozer
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Турция намерена преследовать «бегущих из Африна террористов», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции турецких ВС в сирийском приграничном районе.  

Он также сказал, что турецкие военные нацелены на быстрое завершение операции, и подчеркнул, что Анкара проводит операцию «для защиты своих границ».  

«Мы быстро закончим эту операцию. Террористы бегут из Африна, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция», — приводит его слова телеканал NTV.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о старте наземной операции в турецком Африне. 

Днем ранее турецкая авиация провела на территории района воздушную операцию. По заявлению генштаба Турции, авиация поразила более ста целей на территории района, в том числе наблюдательные пункты курдских военизированных формирований.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

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