Эрдоган намерен преследовать «бегущих из Африна террористов»

Турция намерена преследовать «бегущих из Африна террористов», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции турецких ВС в сирийском приграничном районе.

Он также сказал, что турецкие военные нацелены на быстрое завершение операции, и подчеркнул, что Анкара проводит операцию «для защиты своих границ».

«Мы быстро закончим эту операцию. Террористы бегут из Африна, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция», — приводит его слова телеканал NTV.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о старте наземной операции в турецком Африне.

Днем ранее турецкая авиация провела на территории района воздушную операцию. По заявлению генштаба Турции, авиация поразила более ста целей на территории района, в том числе наблюдательные пункты курдских военизированных формирований.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».