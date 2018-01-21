Премьер Турции заявил о контакте с Дамаском через Москву

Турция контактирует с властями Сирии по операции в Африне при посредничестве Москвы, заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым.

«С сирийским режимом мы общаемся посредством России. Свободная сирийская армия вместе с нашими подразделениями вошли в Африн. У России нет возражений относительно операции. Беспокойство Ирана мы устраняем», — приводит заявление премьера «РИА Новости» со ссылкой на NTV.

По словам Йылдырыма, власти Турции имеют и прямой контакт с Дамаском, но на более низком уровне.

Напомним, 20 января Турция начала в сирийском Африне операцию против курдов под названием «Оливковая ветвь» и нанесла первые авиаудары по курдским позициям. Начало наземной операции в воскресенье подтвердил премьер Бинали Йылдырым.