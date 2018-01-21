Франция экстренно созывает СБ ООН из-за военной операции Турции в Сирии
Франция просит экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за военной операции Турции в сирийском Африне. Об этом в Twitter написал глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН», — написал глава внешнеполитического ведомства.
Во втором сообщении дипломат указал, что Франция выступает за прекращение огня и полный гуманитарный доступ.
Как писал портал iz.ru, в субботу, 20 января, Турция объявила о начале военной операции, получившей название «Оливковая ветвь». Цель Анкары — уничтожение военизированных курдских отрядов, базирующихся в сирийском Африне.
Поводом для начала военной операции послужило решение Соединенных Штатов создать «отряды безопасности» на сирийско-турецкой границе.