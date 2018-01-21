Турция предложила Ираку помощь в борьбе с курдами

Анкара готова поддержать Багдад в противодействии Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Турция готова оказать посильную поддержку Ираку в операции против РПК», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Багдаде с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

«Турция продолжит решительно поддерживать территориальную целостность, политическое единство и суверенитет Ирака», — передает слова турецкого министра ТАСС, цитируя сообщение Анатолийского агентства.

Чавушоглу высказался также о референдуме в Иракском Курдистане 25 октября 2017 года. Тогда автономия высказалась за отделение от Ирака, но Багдад считает волеизъявление нелегитимным.

«Надеюсь, что в Эрбиле осознали, насколько ошибочным было это решение», — отметил он.

Напомним, Турция 20 января начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Сирии, нанеся серию авиаударов по объектам в соседнем государстве. 21 января Анкара начала наземное наступление на курдские силы.

Как сообщал iz.ru, турецкий премьер пообещал атаковать любых союзников курдов.