Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Армия Турции вторглась в Сирию, грубо нарушив границы, и проводит наступательную операцию, которая свидетельствует о поддержке терроризма со стороны Анкары, заявил президент САР Башар Асад.

Соответствующее заявление Асад сделал после первых авиаударов, которые ВВС Турции нанесли по курдам в сирийском Африне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на SANA.

Напомним, 20 января армия Турции пересекла границу с Сирией и начала наземную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. В первый день было нанесено несколько авиаударов, жертвами которых стали 10 человек.

В воскресенье, 21 января, правительство Турции официально заявило о начале наземной операции. К вечеру воскресенья турецкие военные продвинулись еще на 1,5 км вглубь Сирии на севере арабской республики и заняли уже 5 км территории.