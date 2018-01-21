СМИ сообщили о ракетном обстреле территории Турции из Африна

Расположенный в провинции Хатай на юге Турции город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу с территории сирийского района Африн, где турецкая армия проводит военную операцию. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным газеты Sabah, на территорию города были запущены три ракеты. На место их падения прибыли экипажы скорой помощи, согласно предварительным данным, в результате обстрела есть раненые.

Как писал портал iz.ru, ВС Турции 21 января начали наземную операцию в Африне. Накануне турецкая авиация нанесла удары по территории района. Генштаб ВС Турции заявил, что удары наносились по позициям военнизированных курдских формирований.

Согласно заявлению властей Африна, в результате авиаударов Анкары получили ранения десять мирных жителей, в том числе двое детей.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил о создании в Сирии «сил безопасности границы».