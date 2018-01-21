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Вашингтон призвал Анкару к сдержанности при операции в Сирии

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Фото: REUTERS/Dogan News /Caglar Ozturk
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Администрация США призвала Анкару к сдержанности в операциях турецкой армии на территории Сирии.

«Мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — отмечается в официальном заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.  

В своем заявлении она апеллирует к телефонным переговорам главы Госдепа Рекса Тиллерсона со своими коллегами из России и Турции. В беседах, прошедших 20 января, высказывалась озабоченность Вашингтона происходящим, сообщает «РИА Новости».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в сирийском Африне. 21 января началась наземная фаза операции. Поводом для операции стало решение Соединенных Штатов создать «отряды безопасности», состоящие из курдов, на сирийско-турецкой границе.

Как писал портал iz.ru, ранее с призывом к Анкаре проявлять сдержанность в Сирии обратилась Франция. Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, пообещал преследовать «бегущих из Африна террористов», а премьер Бинали Йылдырым — нанести удар по любым союзникам курдов.

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