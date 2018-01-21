Армия Турции продвинулась на 1,5 км вглубь Сирии

Турецкие войска продвинулись вглубь Сирии еще на 5 км. Армии в воскресенье, 21 января, удалось преодолеть 1,5 км. В операции принимают участие спецназ, пехота и бронетехника Турции, а также Сирийская освободительная армия, передает «Анадолу».

По данным агентства, по объектам военизированных отрядов сирийских курдов были нанесены 153 ракетных удара.

В генштабе Турции также напомнили, что военная операция направлена на обеспечение безопасности внутри страны.

Как писал портал iz.ru, Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Поводом для операции стало решение Соединенных Штатовв создать «отряды безопасности», состоящие из курдов, на сирийско-турецкой границе.